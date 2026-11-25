MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y diez han resultado heridas en el derrumbe de un edificio en construcción en un barrio de Karachi, en el sur de Pakistán, mientras que los servicios de emergencia han rescatado con vida al menos a una persona.

Un portavoz de estos servicios ha confirmado el despliegue en el lugar del derrumbe, que afecta a un edificio en construcción de seis plantas, en el que una persona ha sido rescatada con vida mientras que el cuerpo de otra ha sido recuperado de entre los escombros, informa el diario 'Dawn'.

Por otra parte, diez personas han resultado heridas y llevadas a centros hospitalarios aunque nueve de ellas ya han sido dadas de alta y el restante se encuentra en situación estable.

Hasta el lugar se ha desplazado también el alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, quien en declaraciones a medios ha confirmado que la la Autoridad de Control de Edificios regional había previsto demoler este inmueble, si bien se paralizó la decisión debido a una orden judicial.

"Si no hubiera habido una orden judicial de suspensión, este edificio habría sido demolido", ha asegurado, apuntando a que la "mafia de las ampliaciones ilegales y los elementos corruptos han causado numerosas pérdidas a esta ciudad".

En este sentido, Wahab ha afirmado que llevará el asunto en sus reuniones con los dirigentes de la región de Sindh insistiendo en que se adopten "medidas contundentes para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro".