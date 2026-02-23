Al menos un muerto y dos desaparecidos por un derrumbe en un vertedero de Filipinas

Archivo - Imagen de archivo de un vertedero de Rizal, Filipinas. - Europa Press/Contacto/George Buid - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas han informado este lunes de que al menos una persona ha muerto y otras dos han desaparecido por un derrumbe registrado el fin de semana en un vertedero de la ciudad de Rodríguez, en la provincia de Rizal, situada en el norte del país.

Los equipos de búsqueda y rescate han indicado que se ha recuperado el cuerpo sin vida de una persona, al tiempo que han confirmado que se desconoce de momento el paradero de otras dos. El alcalde de Rizal, Ronnie Evangelista, ha lamentado lo sucedido y ha afirmado que estos equipos están haciendo "todo lo que está en su mano" para hallar al resto de desaparecidos.

Informaciones preliminares apuntaban a que unas 50 personas se encontraba en paradero desconocido tras el incidente, si bien el propio Evangelista ha afirmado que esta cifra supone una "exageración". El vertedero afectado está gestionado por la empresa privada International Solid Waste Integrated Management Specialist, Inc. (ISWIMS).

Desde el movimiento político Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) han denunciado que la empresa ISWIMS está impidiendo que los medios de comunicación informen sobre lo ocurrido y advierten de que la Policía colabora para encubrir los hechos. Una persona que recuperaba basura en el vertedero habría recibido una visita intimidatoria de ISWIMS tras publicar fotografías del incidente en redes sociales, según Bayan.

El pasado mes de enero, 36 personas murieron a causa de otro derrumbe en el vertedero de Binaliw, en la ciudad de Cebú.