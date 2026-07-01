Al menos un muerto en las fuertes tormentas registradas en Bucarest

Archivo - Un bombero se dirige hacia un camión de bomberos en una calle de la zona acordonada, cerca de un edificio residencial afectado por una explosión en Bucarest el pasado octubre. - Europa Press/Contacto/Cristian Cristel - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las graves tormentas registradas en el entorno de Bucarest, capital de Rumanía, esta madrugada han dejado al menos un muerto y han provocado la intervención de los servicios de emergencias en más de un centenar de casos para retirar árboles caídos y achicar agua de viviendas y sótanos.

Las fuertes lluvias afectaron a 60 localidades de 20 condados, aparte de Bucarest. En este sentido la Inspección General para Situaciones de Emergencia (IGSU), ha informado en un comunicado publicado en redes sociales de la muerte de un hombre en el condado de Ilfov, que rodea a la capital, después de que un árbol cayera sobre el automóvil en el que viajaba.

Solo en Bucarest, los equipos de emergencia intervinieron para achicar agua de 353 viviendas, 93 patios, 208 sótanos y semisótanos, así como de 101 calles. Además, retiraron 988 árboles caídos y 49 postes y eliminaron elementos desprendidos de los tejados de 66 edificios, con 495 vehículos dañados.

En total, los servicios de emergencia han recibido más de 2.200 solicitudes de actuación como consecuencia de los fenómenos meteorológicos registradas a causa de las fuertes lluvias. Del total, 1.659 solicitudes corresponden a intervenciones para las que ya se han desplegado equipos de emergencia, algunas ya finalizadas, mientras que otras 550 solicitudes permanecen pendientes.