Al menos un muerto y un herido en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano

Archivo - Colas de humo a causa de un ataque israelí contra Marjayún, en el sur de Líbano- Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Sanidad libanés ha denunciado este miércoles un bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una localidad en el sur del país, que se ha saldado al menos con un muerto y un herido, a pesar del acuerdo alcanzado en junio, que incluye un alto el fuego.

El ataque ha alcanzado una motocicleta que circulaba en la ciudad de Qabrija, en el distrito de Marjayún, según ha indicado la cartera ministerial en un comunicado recogido por la agencia de noticias libanesa NNA.

El Ejército israelí, por su parte, ha confirmado el ataque efectuado "esta mañana (...) a dos sospechosos que vigilaban a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de Qabrija, situada fuera del perímetro de defensa en el sur de Líbano".

En un breve comunicado en redes sociales, ha justificado su agresión contra territorio libanés alegando el objetivo de "eliminar la amenaza que pesaba sobre las fuerzas del FDI que operan en el perímetro de defensa" para, acto seguido, asegurar que "sigue comprometido con el acuerdo entre Israel y Líbano".

El 26 de junio, Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme del partido-milicia chií Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano.