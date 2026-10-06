Al menos un muerto y seis heridos por disparos de agentes de Policía en una localidad en el sur de Etiopía

Archivo - Un agente de la Policía Federal en la plaza Meskel de Adís Abeba, Etiopía - Michael Tewelde / Xinhua News / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas este martes en la localidad de Negele Borana, en el sur de Etiopía, por disparos de agentes de la Policía Federal, sin que esta se haya pronunciado oficialmente hasta el momento, aunque una fuente policial, bajo condición de anonimato, sí ha confirmado el incidente a los medios nacionales, así como el comienzo de una investigación.

Un joven de 17 años identificado como Murtii Isaaq Alii Duubaa ha fallecido inmediatamente tras los disparos, según han confirmado residentes del barrio de Goobicha, donde ha tenido lugar el suceso, al diario etíope 'Addis Standard'.

Además han resultado heridas al menos seis personas, cuatro de las cuales han sido trasladadas al hospital general de la localidad situada en la región de Oromia, incluidos un hombre y una mujer de 60 y 55 años.

Los agentes de la Policía Federal, quienes habrían actuado en el marco de una redada contra comerciantes informales, entraron en el barrio alrededor de las 7.00 de la mañana (hora local) y registraron viviendas, cargando en un vehículo diversos artículos antes de abrir fuego cuando los vecinos exigieron que les devolvieran sus pertenencias.