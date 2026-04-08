Al menos un muerto y trece heridos por un ataque de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

Imagen de archivo de militares ucranianos. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras trece han resultado heridas este miércoles en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas ucranianas contra la región rusa de Bélgorod, en el oeste del país.

El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, ha indicado que los ataques han sido perpetrados mediante el uso de drones y que la víctima mortal "se encontraba en el pueblo de Nezhegol, donde ha sucumbido a la gravedad de las heridas", según un mensaje difundido a través de Telegram.

"Quiero expresar mi más sincero pésame a los familiares y seres queridos de la víctima", ha aseverado Gladkov, que ha indicado que estos ataques han dejado diez civiles heridos en Shebekino, dos en Graivoronski y uno en Krasnoyaruzhski.

En total, unas 40 localidades han resultado afectadas y presentan daños en viviendas, vehículos y en la infraestructura energética de la región. Previamente, Gladkov afirmó que en lo que va de año han muerto 57 personas por los ataques ucranianos en Bélgorod, los cuales son lanzados en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace ya más de cuatro años.