Al menos un muerto y tres heridos en el sur de Rusia tras el ataque de un preso a bordo en un tren penitenciario

Archivo - Bandera de Rusia - Alexander Demianchuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un agente del Servicio Penitenciario de Rusia (FSIN) ha muerto y otros tres han resultado heridos este sábado tras ser atacados por un recluso a bordo de un vagón de transporte de prisioneros en la región rusa de Kabardia-Balkaria, situada en el Cáucaso, según han informado fuentes oficiales.

El incidente se ha producido en el tren que cubría la ruta entre Vladikavkaz y Adler, en las inmediaciones de la estación de Murtazovo. Según ha detallado el FSIN en un comunicado, recogido por la agencia rusa TASS, el agresor --que cumplía condena por delitos graves-- "ha atacado en solitario al custodio que lo escoltaba al baño, le ha arrebatado su arma reglamentaria y ha abierto fuego contra el personal de seguridad".

Los propios agentes han abatido al prisionero en el lugar de los hechos, descartándose víctimas entre la población civil. Uno de los oficiales heridos se encuentra en estado grave, mientras que los otros dos presentan lesiones leves.

Las autoridades rusas han desmentido las informaciones iniciales que apuntaban a un motín coordinado a bordo del convoy, asegurando que la situación se encuentra bajo control.

Asimismo, el Comité de Investigación de Rusia y el FSIN han iniciado una investigación interna, mientras que las autoridades policiales han confirmado que al atacante había sido condenado por delitos graves.