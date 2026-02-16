Al menos una niña muerta en un tiroteo durante un partido de hockey en EEUU

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos) - POLICÍA DE PAWTUCKET

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto, una niña pequeña, y cuatro personas más han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido este lunes durante un partido de hockey en Pawtucket, en el estado norteamericano de Rhode Island, cerca de Boston.

El Ayuntamiento de Pawtucket ha confirmado la muerte de la niña durante un partido de la liga de Secundaria que se jugaba en el Dennis M. Lynch Arena, informa la televisión local WJAR, filial de la CBS.

La persona responsable de efectuar los disparos está muerta, según el Ayuntamiento, que asegura que la Policía no está buscando a ningún sospechoso más.

Hace apenas dos meses un individuo mató a tiros a dos personas e hirió a otras nueve en la Universidad de Brown, situada en la vecina ciudad de Providence.