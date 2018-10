Dos muertos y doce heridos por un tiroteo en Toronto

Actualizado 23/07/2018 16:03:46 CET

Dos personas han muerto y otras doce han resultado heridas a causa del tiroteo protagonizado el domingo por la noche en el barrio de Greektown, en Toronto, por un hombre que se habría suicidado, según han informado este lunes las autoridades canadienses.

De acuerdo con la Unidad Especial de Investigación de Ontario (SIU), el suceso ocurrió a las 22.00 (hora local) del domingo en una zona residencial popular por sus numerosos cafés y restaurantes. Un hombre de 29 años de edad que paseaba por la Avenida Danforth abrió fuego contra los transeúntes.

La Policía lo localizó en la calle Bowden, donde su produjo un pequeño tiroteo. El sospechoso logró huir y fue encontrado poco después en la misma Avenida Danforth sin vida. Las primeras pesquisas indican que se suicidó pero la SIU no ha llegado a una conclusión definitiva.

El tiroteo se ha cobrado la vida de dos personas y ha dejado doce heridos, entre ellos una niña de unos 8 años que está ingresada en estado grave en el hospital infantil de Toronto. Los heridos han sido trasladados a varios centros médicos de la ciudad.

El portavoz policial Mark Pugash ha considerado que aún es demasiado pronto para determinar si hubo alguna motivación terrorista. "Estamos examinando cualquier posibilidad", ha dicho el jefe de la Policía de Toronto, Mark Saunders, en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena local CBC.

Por su parte, el alcalde de Toronto, John Tory, ha indicado que se trata de un simple suceso que obedece a "un problema de armas". "Las armas están demasiado disponibles para demasiada gente", ha dicho en una rueda de prensa. "Es casi inconcebible que cosas así puedan pasar", ha declarado.

Toronto ha sufrido un aumento de la violencia armada en el último año. En 2018 ya se han producido 26 muertes por esta causa, un 53 por ciento más que en 2017, de acuerdo con datos publicados por la Policía la semana pasada. El Gobierno municipal ha desplegado 200 agentes para contener los tiroteos, atribuidos a una pugna entre bandas criminales.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha reaccionado este lunes a través de Twitter para expresar su apoyo a "todos los afectados por esta terrible tragedia". "La gente de Toronto es fuerte y valiente y estaremos ahí para apoyaros en estos difíciles momentos", ha escrito.

Las autoridades locales han pedido a los vecinos de Toronto que colaboren con las fuerzas de seguridad entregándoles cualquier vídeo, fotografía o información que puedan tener sobre el tiroteo para esclarecer lo ocurrido.

La CBS ha emitido un vídeo en el que se ve al supuesto agresor disparando desde fuera del local.

En este otro vídeo, publicado en redes sociales, se escucha el tiroteo desde un domicilio cercano.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r