Al menos nueve muertos y más de medio centenar de heridos en ataques de las RSF en Kordofán del Sur, en Sudán

MADRID 6 Mar.

Al menos nueve personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas a causa de ataques efectuado este jueves en Dalang, en el estado sudanés de Kordofán del Sur, por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) y un grupo rebelde activo en esta zona.

La Red de Médicos de Sudán ha confirmado que los nueve fallecidos y 51 heridos fueron víctimas de unos bombardeos de artillería dirigidos contra el barrio de Al Mak, en el norte de la localidad, además de "la zona de la carretera, el distrito escolar y el mercado principal".

Los heridos fueron trasladados a centros de salud para recibir tratamiento médico mientras continúan los ataques en zonas residenciales, por lo que se espera que el balance de víctimas civiles pueda aumentar, ha indicado la ONG en un comunicado en redes sociales.

La organización ha atribuido estos bombardeos a las RSF y al Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu), un grupo rebelde liderado por Abdelaziz al Hilu y activo principalmente en los estados de Kordofán del Sur y Kordofán del Norte, en el centro del país.

Precisamente, el Ejército de Sudán ha recuperado este jueves el control de la localidad estratégica de Bara, situada en Kordofán del Norte, tras intensos enfrentamientos con las paramilitares RSF, quienes se habían hecho con ella en octubre del pasado año. Desde entonces, grupos de defensa de Derechos Humanos han acusado a miembros de las RSF de cometer abusos generalizados en la zona, según informaciones recogidas por el diario 'Sudan Tribune'.

Así, las fuerzas de seguridad sudanesas han destacado que estos avances se producen ahora gracias a la ayuda de la Fuerza Conjunta de Protección de Darfur, aliadas del Ejército sudanés, tal y como ha confirmado uno de sus altos cargos, Minni Minnawi, también gobernador de Darfur. Este grupo fue creado en abril de 2023 por parte de antiguos grupos rebeldes y firmantes del histórico acuerdo de paz de 2020 --encabezados por la facción del Movimiento de Liberación de Sudán-- precisamente para hacer frente a las RSF.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.