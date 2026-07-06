Al menos nueve muertos, ocho de ellos rohingyas, por las fuertes lluvias en Bangladesh

Archivo - Imagen de archivo de los campos de refugiados rohingyas en Bangladesh. - Europa Press/Contacto/Piyas Biswas - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto, ocho de ellas pertenecientes a la minoría birmana rohingya, a causa de una serie de corrimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en el sureste de Bangladesh, donde se han cebado especialmente con los campos de refugiados de Ujiya, situados en Cox's Bazar.

Las autoridades del país han indicado que ocho de estos decesos se han producido en diferentes campos de refugiados de la zona, mientras que la novena víctima se encontraba en la ciudad de Cox's Bazar. Entre los fallecidos hay cinco niños, según ha recogido el diario 'The Daily Star'.

El Servicio de Bomberos y la Defensa Civil de Bangladesh han confirmado la muerte de cuatro personas sobre las 3.00 horas (hora local) en el campo de refugiados número 11, donde se han derrumbado varias chabolas. Estos fallecidos han sido identificados como Habiba, de 27 años, su hermana Tanzina Akter, de 13, Mohamad Rihan, de 5, y Harunur Rashid, de solo tres años. Otra persona ha resultado herida.

Previamente, las autoridades han informado de la muerte del menor de siete años Ekram en el campamento número 7, un deceso al que se suman los de Kamal Hosain, de 44 años, su mujer, Humaira Begum, de 39, y el hijo de ambos, Mohamad Anas, de cuatro. Estos últimos residían en el campo número 15.

Cerca de 1,2 millones de rohingyas han llegado al país en la que es una de las peores crisis de refugiados del mundo. La mayoría llega a Bangladesh huyendo de la violencia tras la fuerte campaña militar puesta en marcha en 2017 por el Ejército birmano. Desde entonces, viven en 33 campos situados en Ujiya y Teknaf, en Cox's Bazar.