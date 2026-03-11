Al menos nueve muertos y trece heridos en ataques israelíes contra el sur de Líbano

Daños ocasionados por ataques israelíes en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto y otras trece han resultado heridas en ataques israelíes perpetrados en la noche de este martes en zonas próximas a la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, según ha informado el Ministerio de Sanidad del país árabe.

Uno de los ataques ha tenido lugar en la ciudad de Qana, a unos diez kilómetros de Tiro y muy próxima a la frontera con Israel. En él han perdido la vida cinco civiles, así como un idéntico número han resultado heridos, de acuerdo con las informaciones dadas a conocer por el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA.

A su vez, la cartera de Salud ha lamentado la muerte de una persona en otro ataque en la zona de Al Housh, igualmente en el área de Tiro, donde también han resultado heridas ocho personas, mientras que otros dos bombardeos en la ciudad de Hanawiya han ocasionado la muerte de dos civiles y un sanitario.

"El primer ataque aéreo hirió a dos civiles y cuando el sanitario llegó a atenderlos, las fuerzas israelíes lanzaron un segundo ataque, que causó la muerte de los tres", ha precisado el Ministerio de Sanidad, condenando a su vez los "repetidos" ataques contra profesionales de la salud, mientras realizan su labor humanitaria.

Ante esta coyuntura, la cartera de Salud Pública ha instado a la comunidad internacional a "poner fin" a esta "continua violación" derivada de los ataques israelíes contra el país.

Por su parte, la Cruz Roja libanesa ha reprobado este martes que dos de sus sanitarios hayan resultado heridos, mientras realizaban labores humanitarias para evacuar a civiles heridos, a la par que han hecho un llamamiento a proteger al personal médico y de ambulancias, así como a "garantizar" el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.