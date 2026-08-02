Al menos ocho muertos en un accidente de tráfico en Kirinyaga (Kenia)

Archivo - Bandera de Kenia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto este sábado en un accidente de tráfico registrado en Murubara, dentro del condado de Kirinyaga en el suroeste de Kenia y próximo a la capital, según han informado las autoridades locales.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 06:00 horas (hora local) en la carretera que une Mwea con Embu, cuando un camión de reparto colisionó frontalmente contra un tuk-tuk en el que viajaban varios trabajadores agrícolas desde Kimbimbi hacia la zona de cultivo de arroz de Mwea.

El comandante de la policía del subcondado de Mwea East, Stephen Okal, ha confirmado en declaraciones recogidas por el portal 'Citizen Digital' que los ocho ocupantes del vehículo ligero -- entre ellos siete mujeres y un hombre-- fallecieron en el acto. Hasta la zona se han desplazado vecinos y servicios de emergencia tras el violento impacto, que ha dejado los restos del vehículo totalmente destrozados al borde de la calzada.

El conductor del camión, que solo ha sufrido lesiones leves, ha sido detenido por los agentes y permanece bajo custodia en la comisaría de Wang'uru mientras se investigan las causas del siniestro. Por su parte, los cadáveres de las víctimas han sido trasladados a la morgue de Kerugoya a la espera de su identificación y autopsia.

Residentes de la zona han denunciado el grave deterioro del tramo de Murubara, al que califican como un "punto negro" en las carreteras de la región, y han exigido al Gobierno una reparación urgente de la vía para evitar nuevas tragedias.