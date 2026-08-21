Al menos ocho muertos al estrellarse una avioneta en el suroeste de Alaska (EEUU)

Archivo - Imagen de archivo de Kachemak Bay, en Alaska - Europa Press/Contacto/Richard Ellis - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ocho ocupantes de una avioneta han fallecido este pasado jueves al estrellarse el aparato en el extremo suroeste de Alaska, en Estados Unidos, por causas todavía bajo investigación, según han confirmado las autoridades locales y estatales.

La avioneta, una Cesna 411, se estrelló en torno al mediodía (madrugada del viernes en España peninsular y Baleares) tras despegar de la ciudad de Anchorage con destino al radar de larga distancia situado en Cabo Newenham, en la costa del mar de Bering y parte del Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos.

De momento, quien ha informado de la muerte de todos los ocupantes de la avioneta ha sido el Mando para Alaska del Mando Norte de Estados Unidos sin identificar a los fallecidos o precisar las circunstancias del viaje.

El comandante del Mando para Alaska, el general Robert Davis, ha lamentado "una pérdida devastadora para la familia militar" y descrito a los fallecidos como "profesionales dedicados que llevaban a cabo una misión vital en un entorno exigente".

"Nuestra prioridad absoluta en este momento es brindar apoyo incondicional a sus familias, amigos y compañeros durante este momento tan difícil. Estamos profundamente agradecidos por la rápida e incansable respuesta de nuestros profesionales de búsqueda y rescate", ha concluido.