Al menos once detenidos en Chicago en una protesta contra las redadas migratorias

El jefe de la Patrulla Fronteriza de EEUU, Gregory Bovino, marcha junto a otros agentes federales por el centro de Chicago en las redadas anti-inmigración ordenadas por el presidente Donald Trump - Europa Press/Contacto/Brian Cassella

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha destacado este domingo el arresto de once manifestantes "violentos" que habrían participado en una protesta en la noche anterior frente al centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago.

"Once alborotadores violentos fueron arrestados anoche en Chicago fuera del centro de detención de ICE", ha señalado en una publicación en X en la que ha apuntado también a la confiscación de dos armas de fuego y la detección de un dispositivo explosivo encontrado en las proximidades de sus instalaciones.

Su detención se produce en el marco del intenso despliegue de agentes del ICE y de la Guardia Fronteriza en la capital del estado de Illinois, cuyo alcalde, Brandon Johnson, ha denunciado como un ejercicio de intimidación y amenazas.

"Mientras los habitantes de Chicago y los visitantes disfrutan de otro magnífico domingo, están siendo intimidados y amenazados por agentes federales enmascarados que portan armas automáticas sin motivo aparente", ha afirmado el regidor en un comunicado difundido la misma red social, donde ha descrito la operación como "otra provocación descarada de la Administración (del presidente de Estados Unidos, Donald) Trump que no contribuye en nada a mejorar la seguridad de nuestra ciudad".

En la misma línea, el gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker, ha denunciado los mismos hechos, subrayando que "esto no mejora la seguridad de nadie: es una muestra de intimidación que infunde miedo en nuestras comunidades y perjudica a nuestros negocios".

Sus declaraciones han llegado a raíz de las patrullas de la Guardia Fronteriza en el centro de la ciudad, donde han realizado varios arrestos a lo largo del día, según ha recogido el diario 'Chicago Sun-Times', que también ha informado de la presencia de una veintena de manifestantes siguiendo a un grupo de agentes instándolos a marcharse de la ciudad.

Por su parte, la cadena NewsNation ha informado también de la presencia de decenas de agentes en lugares de interés turístico , mientras que el ICE ha asegurado disponer de cientos de ellos en el centro.

Las operaciones de control migratorio se han intensificado en la zona de Chicago en una de las últimas escaladas entre la Administración de Donald Trump y las ciudades gobernadas por demócratas que limitan la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria.