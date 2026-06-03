Al menos once menores entre los 48 muertos en combates entre disidencias de las FARC en Guaviare, Colombia

Archivo - Guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en una imagen de archivo - FARC - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha identificado este martes al menos once menores de edad entre las 48 víctimas mortales registradas a finales del pasado mes de mayo, durante los últimos enfrentamientos acaecidos entre las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por 'Iván Mordisco' y Calarcá' en el selvático departamento de Guaviare, en el sur del país.

"Como resultado de los análisis forenses adelantados, las víctimas identificadas corresponden a 39 de sexo masculino y nueve de sexo femenino, entre los que se encuentran once menores de edad: ocho de sexo masculino y tres de sexo femenino", ha precisado el instituto en un comunicado oficial.

Con relación al proceso de identificación de los referidos 48 cuerpos recuperados de los enfrentamientos sucedidos el 27 de mayo en el sector de Barranco Colorado, en San José de Guaviare, Medicina Legal ha agregado que no ha sido posible identificar a cinco de ellos, por lo que únicamente han sido identificados 43 cadáveres del total.

Cabe recordar que esta confrontación tuvo lugar en medio de la enconada disputa que mantienen las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', por el control del narcotráfico.