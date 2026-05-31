Al menos once muertos en un naufragio en un río de República Democrática del Congo

Archivo - Un río de República Democrática del Congo (archivo) - Europa Press/Contacto/BENOIT DOPPAGNE - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 11 personas han muerto, 47 han sobrevivido y varias están desaparecidas tras el naufragio ocurrido la noche del viernes en la confluencia de los ríos Kwilu e Inzia, en territorio Bagata, en el oeste de República Democrática del Congo.

La embarcación, que cubría un trayecto entre Masi y Manimba chocó contra una roca y se hundió por completo. Hasta ahora han sido recuperados los cuerpos sin vida de once personas, incluidos los de tres niños de 10 años.

También se han informado de importantes daños materiales, como la pérdida de grandes cantidades de productos agrícolas, mientras por el momento no han comenzado las labores de búsqueda de los desaparecidos por falta de recursos logísticos.

"Necesitamos un ferry para sacar el barco. Suponemos que todavía hay gente bajo el agua. También hay mercancías y lonas (...). No tenemos los medios para trabajar. Es difícil saber si hay gente ahí abajo", ha declarado el administrador del territorio Bagata, Amedée Mbangambuma, al portal de noticias Actualité.

Se desconoce el número exacto de pasajeros a bordo, aunque el diputado por Bagata Garry Sakata ha asegurado que había unas 150 personas a bordo. "El manifiesto indica claramente que había 150 pasajeros. Hasta la fecha, hay 47 supervivientes, se han recuperado 11 cadáveres y los demás siguen desaparecidos", ha inicado Sakata.