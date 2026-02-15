Al menos once personas mueren tras el choque de un autobús con otro vehículo en Pakistán

Estación de autobús en Pakistán. - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han perdido la vida este domingo cerca de la ciudad de Khairpur, en la provincia paquistaní de Sindh, después de que un autobús chocara contra el remolque de otro vehículo que transportaba vigas de hormigón.

En el accidente han fallecido nueve de los pasajeros, además del conductor y el revisor y otra decena de personas han resultado heridas, por lo que han tenido que recibir asistencia médica.

El autobús salió de la ciudad costera de Karachi y se dirigía hacia la provincia de Punjab. La Policía de Sindh ha coordinado a los servicios de emergencia locales para que asistieran a las personas afectados por el accidente y realizar las operaciones de rescate necesarias.

Igualmente, las autoridades locales han despejado el tráfico de la carretera donde ha tenido lugar el siniestro para que los heridos y los cuerpos sin vida pudieran ser trasladados a los centros hospitalarios.

Este mismo fin de semana, otros autobús se han visto involucrado en un accidente múltiple que dejó al menos 14 víctimas mortales, después de que el vehículo --que circulaba en dirección contraria-- se precipitara por un puente.