Al menos seis heridos, cuatro de ellos policías, tras una explosión en la frontera entre Colombia y Venezuela

Archivo - Paso fronterizo entre Colombia y Venezuela por la localidad colombiana de Cúcuta - Hector Adolfo Quintanar Perez / Zuma Press / Europ

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas, incluidos cuatro agentes de policía, han resultado heridas a causa de un atentado con explosivos registrado este lunes en la localidad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.

El suceso ha tenido lugar en el barrio El Escobal de la ciudad, capital del departamento de Norte de Santander, según ha precisado el comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Pedro José Saavedra, en declaraciones a la prensa.

Los explosivos fueron colocados detrás de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la localidad, donde los agentes suelen estacionar sus vehículos para realizar labores de vigilancia en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica Colombia con Venezuela, ha indicado por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana del departamento de Norte de Santander, Jorge Quintero.

La Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta ya han anunciado una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos (más de 14.250 euros) a cambio de información que permita localizar a los responsables de la detonación, ha agregado Saavedra.

El atentado, cuya autoría no ha sido reivindicada por ningún grupo hasta el momento, se produce horas después del asesinato del exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Miguel Armando Castellanos, en dicha localidad.