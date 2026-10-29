Al menos seis muertos y un capturado en un bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó, Colombia

Archivo - Bandera de Colombia. - Mark Hertzberg / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un bombardeo perpetrado por las Fuerzas Armadas de Colombia contra una estructura del Clan del Golfo en el departamento de Chocó ha dejado un balance preliminar de seis muertos y un capturado, según ha confirmado el presidente del país, Abelardo de la Espriella.

La operación, ejecutada en la madrugada del miércoles por tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) en coordinación con la Fuerza Aérea, constituye el sexto ataque aéreo ordenado por el mandatario desde su llegada a la Casa de Nariño.

Según recoge el diario colombiano 'El Espectador', de la Espriella ha advertido de que la cifra de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas debido a la complejidad geográfica del terreno. "Llevamos seis abatidos, un capturado, pero hay más. Lo que ocurre es que era en una pendiente, y estamos buscando más cuerpos", ha señalado el mandatario, añadiendo que este jueves se ofrecerán todos los detalles de la ofensiva.

Junto a las bajas y la detención, las autoridades se han incautado de un arsenal compuesto por armas, explosivos y municiones que, de acuerdo con los informes de inteligencia militar recogidos por el citado diario, iban a ser empleados en atentados contra la Fuerza Pública y la población civil de la región.

El ataque aéreo se produce el mismo día en que el Tribunal Superior de Bogotá ha revocado el fallo judicial que suspendía parcialmente la política de bombardeos del Ejecutivo. Dicha medida cautelar, dictada a mediados de septiembre, vetaba estas acciones militares ante la presencia de menores reclutados por grupos armados --un extremo confirmado por el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que cifró en ocho los menores muertos en estas operaciones--.

Tras la decisión del tribunal, la Presidencia celebró la revocación asegurando que los operativos se llevan a cabo bajo el "estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario".