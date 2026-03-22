Al menos seis muertos al estrellarse un helicóptero militar qatarí por "un fallo técnico", según el Gobierno

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero sobrevolando Qatar - Europa Press/Contacto/Nikku - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Qatar ha confirmado este domingo la muerte de seis de los siete ocupantes de un helicóptero militar "por un fallo técnico", según las autoridades.

El séptimo ocupante del helicóptero sigue dado por desaparecido después de que el aparato se estrellara en aguas territoriales de Qatar durante una misión de rutina, según informó en un primer momento el Ministerio del Interior.

Qatar ha sido uno de los estados del Golfo que ha sufrido ataques de represalia iraníes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de bombardeos contra Irán a finales de febrero.