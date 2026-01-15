Al menos seis muertos, incluido un niño, en un ataque israelí en el centro de la Franja de Gaza

Edificio derrumbado en ciudad de Gaza por la ofensiva israelí en la Franja - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han fallecido este jueves en un ataque del Ejército israelí en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el 10 de octubre de 2025 y solamente un día después de que Estados Unidos anunciara el lanzamiento de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el enclave, que incluye su desmilitarización.

Fuentes locales citadas por la agencia de noticias palestina Wafa han indicado que las tropas israelíes han atacado dos viviendas en Deir al Balá. Uno de los edificios, ubicado en un campo de refugiados, se ha derrumbado tras el bombardeo, dejando entre los escombros a varias personas. Además, ambos ataques han dejado varios heridos.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha registrado 451 muertos y más de 1.250 heridos desde el inicio del alto el fuego, alcanzado al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

Además, en total se han recuperado los cuerpos sin vida de 710 personas en las zonas en las que se replegaron las tropas israelíes. El balance de muertos a causa de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 se sitúa en 71.441 muertos y 171.329 heridos, según las autoridades de Gaza.