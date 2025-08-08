Al menos siete detenidos en Israel en marchas contra la ofensiva en Gaza

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han detenido este jueves al menos a siete personas en manifestaciones contra la ofensiva militar en la Franja de Gaza, y han empleado caballería y cañones de agua para dispersar las multitudinarias protestas celebradas frente a la sede del Likud --el partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu--, así como en las inmediaciones de la oficina del propio Netanhayu en Jerusalén.

En esta ciudad, las protestas han contado con familiares de supervivientes y de secuestrados, han pedido un acuerdo para su liberación y el fin de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino, pronunciando, entre otros eslóganes, "la presión militar está matando a los rehenes", según ha recogido el portal de noticias israelí Ynet.

En Tel Aviv, las protestas han incluido la quema de neumáticos y el inicio de una marcha que, tras ser bloqueada por la Policía, terminó con en el bloqueo de una carretera y el encendido de una hoguera. Allí, el líder del partido opositor israelí Los Demócratas, Yair Golan, ha declarado que "la guerra debe detenerse ahora, los rehenes deben ser liberados. Esto no aporta nada a la seguridad de Israel".

Los arrestos han tenido lugar en la localidad de Karkur, en el norte de Israel, y en Tel Aviv, según ha indicado el diario israelí 'Times of Israel'.

TRES DETENIDOS EN PROTESTAS HAREDÍES CONTRA EL RECLUTAMIENTO

Horas antes, grupos de haredíes han bloqueado carreteras de ambas ciudades, en un acto de protesta contra los nuevos esfuerzos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por reclutar a estudiantes ultraortodoxos de yeshivas, dos de los cuales fueron detenidos el miércoles por evasión del servicio militar, según ha recogido 'Times of Israel'.

Los manifestantes se enfrentaron a los agentes de Policía y tres de ellos han sido detenidos por lanzarles piedras en Bnei Brak, a las afueras de Tel Aviv, mientras que otros dos han sido detenidos por el mismo motivo en Jerusalén.

Las protestas han tenido lugar en el transcurso de la reunión del gabinete de seguridad del Gobierno sobre una posible ampliación de las operaciones militares en Gaza que podría incluir la conquista del enclave.