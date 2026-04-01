Al menos siete muertos y 24 heridos en una nueva oleada de ataques contra Beirut

Estado del conflicto en la frontera entre Líbano e Israel - EPDATA

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques lanzados en la madrugada de este miércoles contra distintos puntos de Beirut, capital de Líbano, se ha saldado con al menos siete personas muertas y 24 heridas, en el marco de la ofensiva de Israel en el país como respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero.

El ataque con mayor número de víctimas ha tenido lugar en la zona de Jana, en el sur de Beirut, dejando un saldo de cinco muertos y 21 heridos, según las informaciones preliminares del centro operaciones de emergencias del Ministerio de Salud recogidas por la agencia oficial libanesa NNA, donde la institución gubernamental atribuye las agresiones al Ejército de Israel.

Asimismo, ha sido registrado otro ataque contra un vehículo en la zona de Jalda, también en el sur de la capital libanesa, que ha provocado la muerte de dos ciudadanos, dejando heridos a otros tres.

En el marco de esta ofensiva han muerto ya más de 1.250 personas en Líbano, con 3.750 heridas y más de un millón de desplazados. Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra el país, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá.