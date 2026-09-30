Al menos siete muertos en un ataque a tiros contra un autobús en el oeste de Siria

Archivo - Equipos de salud atienden a heridos en Damasco, Siria (archivo) - Str / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas este miércoles al oeste de la provincia siria de Homs, a causa de un ataque contra un autobús, han indicado las autoridades locales.

Una fuente de la Dirección de Salud de Homs ha confirmado a la agencia de noticias estatal SANA este balance preliminar de víctimas, después de que un ataque a tiros contra el vehículo registrado en el puente Masyaf.

Los heridos han sido trasladados a distintos hospitales de la ciudad de Homs por parte de los equipos de la Defensa Civil siria.

De acuerdo a las informaciones de la cadena Syria TV, un grupo de asaltantes ha atacado el autobús, a bordo del que viajaban trabajadores de una misma empresa.

Las Fuerzas de Seguridad Interna ya están investigando las circuntancias del ataque para dar con los autores.