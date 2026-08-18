Al menos siete muertos, incluido un menor, y más de diez heridos en un ataque de Israel en la ciudad de Gaza

Estado de la ciudad de Gaza tras los bombardeos de Israel - Europa Press/Contacto/Mohammed M Skaik

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete palestinos han muerto y más de una decena han resultado heridos a causa de un nuevo ataque perpetrado este martes por el Ejército israelí contra la ciudad de Gaza, pese al alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre de 2025.

Fuentes médicas citadas por el diario 'Filastin' han confirmado la muerte de siete personas, incluido un menor, en un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra una cafetería de la citada localidad que ha herido además a otras 14 personas.

Las fuerzas israelíes, por su parte, han informado de un ataque contra "varios" supuestos miembros de Hamás en la zona de Shati, un campo de desplazados situado en el norte del enclave palestino.

Como es habitual, han señalado que los presuntos combatientes "planeaban atentados terroristas" contra sus efectivos desplegados en la Franja de Gaza y que su ataque tenía por tanto el objetivo de "neutralizar la amenaza".

Las autoridades gazatíes han cifrado en 1.265 las víctimas mortales y en 4.198 los heridos a manos del Ejército israelí desde el alto el fuego. En total, el balance de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 asciende a 73.399, mientras que 174.310 personas han resultado heridas.