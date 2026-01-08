Al menos siete muertos, incluidos cinco niños, en ataques israelíes en la Franja de Gaza

Tiendas de campaña de desplazados palestinos en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Defensa Civil de Gaza ha denunciado este jueves la muerte de al menos siete personas, incluidos cinco niños, en ataques llevados a cabo en las últimas horas por el Ejército de Israel contra el enclave palestino, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

El portavoz del organismo, Mahmud Basal, que ha informado del balance de víctimas mortales, ha subrayado que, "en menos de 24 horas, las fuerzas de la ocupación israelí han cometido varios crímenes de guerra contra civiles desarmados en el sur y el norte de Gaza, al atacar tiendas de campaña y casas que acogían a personas desplazadas".

Mientras que ha hecho hincapié en que se trata de "una clara violación del alto el fuego", ha reafirmado que atacar a civiles y refugios constituye un crimen y una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, Basal ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que "asuma sus responsabilidades legales y morales y proporcione una protección urgente a los civiles" del enclave palestino, según recoge el diario 'Filastin'.

El ataque que ha registrado un mayor número de víctimas ha tenido lugar en la zona de Al Mauasi, en la ciudad gazatí de Jan Yunis (Sur), donde cuatro personas han fallecido, incluidos dos niños y una mujer, y otras tres personas han resultado heridas en un bombardeo contra una tienda de campaña.

Las autoridades gazatíes han cifrado durante la jornada en 71.395 los muertos y a 171.287 los heridos a causa de la ofensiva militar de Israel, incluidos 425 muertos y 1.206 heridos desde el 10 de octubre. Sin embargo, ha insistido en que "varias víctimas siguen aún bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar aún a ellas".