Al menos siete muertos y medio centenar de heridos en nuevos bombardeos israelíes en el centro y sur de Líbano

Estado del conflicto en la frontera entre Israel y Líbano. - EPDATA

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas en dos ataques israelíes contra Líbano, el más grave de ellos en la zona de Jana, en el sur de la capital, donde se ha producido la mayor parte de las víctimas, según las informaciones del Ministerio de Salud libanés.

"El ataque del enemigo israelí contra la zona de Jana, al sur de Beirut, se ha saldado con un balance final de cinco muertos, entre ellos una niña de 15 años y dos ciudadanos sudaneses, además de 52 heridos, incluidos ocho niños", ha señalado el centro operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en un comunicado recogido por la agencia oficial libanesa NNA.

Por otro lado, los dos fallecidos y dos heridos restantes se corresponden a un segundo bombardeo "contra un coche en Tul, cerca de los pozos de Fajr al Din", situados en el distrito de Nabatiye, más interior y meridional. En concreto, este ataque ha provocado la muerte "del padre y la madre" de "dos hijos, de nueve y 15 años", que han resultado heridos, según la cartera.

El bombardeo ha aumentado así el balance de víctimas actualizado por el propio Ministerio de Salud este mismo domingo, en el que ha cifrado en 1.461 los muertos --entre ellos, 129 menores-- y en 4.430 los heridos, incluidos 443 menores, desde el inicio de los ataques israelíes a gran escala, unas operaciones que están incluyendo la invasión del sur de Líbano y que el Ejército de Israel emprendió como respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero.