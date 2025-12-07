Al menos siete muertos y once heridos al chocar un autobús y un camión en el sur de Turquía

Archivo - Bandera de Turquía - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin - Archivo

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han perdido la vida y once más han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras el choque de un autobús interurbano y un camión que se encontraba detenido en una autopista del sur de Turquía, ha informado la agencia estatal de noticias Anatolia citando a la oficina del gobernador provincial.

El siniestro ha tenido lugar antes del amanecer en la vía que conecta Adana con Gaziantep, cuando el autobús ha colisionado violentamente con un camión articulado que se había parado en el arcén después de que uno de sus neumáticos hubiera reventado.

Las imágenes difundidas desde la zona revelan que la parte frontal derecha del autobús ha quedado completamente destruida tras impactar contra la parte trasera del camión, a unos 90 kilómetros al oeste de Gaziantep, en el sureste del territorio turco, cerca de la frontera con Siria.

La misma agencia ha indicado, citando a la oficina del gobernador de Osmaniye, que tanto los fallecidos como los heridos se encontraban entre los pasajeros del autobús y que los equipos de emergencia han iniciado las labores para identificar a todas las víctimas.

El conductor del camión, que ha sobrevivido al accidente, ha sido detenido mientras la Policía procedía a cerrar temporalmente la autopista para facilitar las tareas de rescate y la investigación.