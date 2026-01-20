Al menos trece muertos por las fuertes lluvias en Túnez

Archivo - Bandera de Túnez - Europa Press/Contacto/LĂa Fert - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han muerto en la gobernación de Monastir, en el norte de Túnez, debido a las fuertes lluvias que han afectado a la mayoría de las gobernaciones del país africano y que han causado también numerosos daños.

El jefe de la subdirección de Operaciones y Seguimiento de Protección Civil, Jalil Mechri, ha confirmado este martes la cifra de víctimas mortales en declaraciones a la agencia de noticias TAP, si bien ha aclarado que actualmente continúan las operaciones de rescate.

"La prioridad de las intervenciones ha sido salvar vidas y evacuar a las personas, seguida del bombeo de agua", ha explicado. También ha añadido que los comités regionales de respuesta a desastres están desplegados en la mayoría de gobernaciones afectadas.

Además, siguiendo instrucciones del presidente de Túnez, Kais Saied, unidades del Ejército se han desplegado para auxiliar a la población, limpiar carreteras y caminos, y extraer agua de las viviendas.

En este contexto, las autoridades han suspendido las clases durante la jornada del miércoles en todas las instituciones educativas de 15 gobernaciones. Esta decisión llega "como resultado de las persistentes malas condiciones climáticas y los riesgos que suponen para la seguridad" de alumnos y profesorado.