Al menos tres muertos en un ataque del Ejército de Ucrania contra una zona ocupada de Jersón

Archivo - Un soldado del ejército ucraniano observa al enemigo desde su posición en el frente. - Diego Herrera - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas, entre ellas un niño, han muerto este viernes en un ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una localidad de la provincia de Jersón (este) bajo control de las fuerzas rusas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador prorruso de la región, Volodimir Saldo, ha indicado en un comunicado que los fallecidos son dos adultos y un menor de diez años, "que han muerto a consecuencia de un intenso bombardeo de un área residencial de la localidad de Oleshki".

Además, ha explicado que el ataque --perpetrado con ayuda de varios drones-- ha provocado un incendio en una gasolinera, si bien el fuego ha sido sofocado por los bomberos.

Poco después del ataque, una veintena de localidades en los distritos de Gornostaevski y Velikolepetijski han sufrido un corte del suministro eléctrico que ha afectado a más de 16.500 personas.