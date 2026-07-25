Al menos tres muertos en un ataque de Rusia contra la provincia de Sumi, en el norte de Ucrania

Imagen de archivo de bomberos ucranianos durante las labores de extinción de un incendio por un ataque de Rusia. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han informado este sábado de que al menos tres personas han muerto por un ataque "masivo" perpetrado por las fuerzas de Rusia contra la provincia de Sumi, situada en el norte del país, cerca de la frontera.

El Servicio Estatal de Emergencias ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que el ataque ha dejado varios incendios en la zona, donde ha provocado daños en "infraestructura civil y zonas cercanas a edificios residenciales".

Entre las propiedades incendiadas se encuentran vehículos privados y varios locales comerciales, tal y como indica el texto, que apunta a que los miembros del servicio de emergencias se encuentran trabajando en la zona para minimizar los riesgos y la cifra de víctimas.

"Los bomberos están trabajando simultáneamente en todos los puntos afectados para extinguir rápidamente el fuego", recoge el documento, que afirma que los trabajos se realizan en "condiciones muy difíciles" y ante la "constante amenaza de nuevos bombardeos".

Esto ha provocado que las labores se hayan visto interrumpidas temporalmente para que los presentes busquen refugio en los búnkeres más cercanos antes de retomar las labores de extinción.