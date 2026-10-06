Al menos tres muertos en un ataque de Ucrania contra un minibús en una zona ocupada de Zaporiyia

Archivo - Imagen de archivo de un militar ucraniano con un dron. - Tomá¡ Davidov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este martes en un ataque perpetrado con drones del Ejército de Ucrania contra un minibús que circulaba en una zona ocupada de la provincia de Zaporiyia, en el este de Ucrania.

Así lo ha confirmado el gobernador prorruso de la región, Yevhen Balitski, que ha indicado que el ataque ha tenido lugar en la localidad de Basan y ha alertado de que varias personas han resultado heridas y se encuentran recibiendo tratamiento médico.

"De acuerdo con las informaciones preliminares, tres personas han muerto, entre ellas el conductor del minibús. Otros tres pasajeros también presentan heridas de diversa gravedad", ha aclarado Balitski en un comunicado difundido a través de Telegram.

"Todas las víctimas están recibiendo tratamiento y los médicos están haciendo todo lo que está en su mano por salvarles la vida. Mientras, los servicios de emergencias continúan trabajando en el lugar de los hechos", ha manifestado.

Moscú se anexionó en septiembre de 2022 las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia --parcialmente ocupadas en el marco de la invasión--, si bien ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de haberse anexionado en 2014 la península de Crimea.