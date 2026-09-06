Al menos tres muertos en Chuguev (Ucrania) en medio de la visita de EEUU a Kiev

Archivo - Un edificio residencial dañado por un ataque ruso en Odesa, Ucrania - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas, una de ellas un niño, han muerto y otra ha resultado herida este sábado en un ataque ruso sobre la localidad de Chuguev, en la región de Jarkov (en el noroeste del país), pese al alto al fuego temporal acordado por ambas partes en la capital ucraniana a causa de la visita de la delegación estadounidense para reanudar las conversaciones de paz.

Según han informado las autoridades locales, tres personas --un niño de once años, una chica de 19 y un hombre de 45-- han fallecido a causa de un ataque aéreo atribuido al Ejército ruso, y de momento no se descarta la posibilidad de que pueda haber más víctimas mortales.

"Una vivienda unifamiliar, una dependencia y un garaje han quedado destruidos. Un incendio arrasa la zona del ataque enemigo. Todos los servicios de emergencia trabajan a pleno rendimiento para mitigar las consecuencias de la llegada del enemigo", ha informado el gobernador de la región, Oleg Sinegubov, en una publicación en sus redes sociales.

Este ataque se ha producido después de que Ucrania ordenase a sus tropas respetar un alto el fuego temporal mientras que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajan a Kiev después de reunirse con las autoridades rusas en Moscú para reanudar las conversaciones de paz. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también afirmó que Ucrania se abstendría de atacar a Rusia durante las conversaciones.