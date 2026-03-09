Al menos tres muertos y diez heridos en un nuevo ataque israelí en el centro de la Franja de Gaza

Archivo - El campo de desplazados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas, incluido un menor, han muerto y una decena más han resultado heridas en un nuevo ataque israelí en torno a la medianoche de este lunes en la Franja de Gaza, concretamente en un campamento de desplazados en el área de Al Sawarha, en el centro del enclave palestino.

El bombardeo, que ha tenido lugar en una zona situada al sudoeste de Nuseirat, ha dejado tres víctimas mortales, incluido un niño de diez años, según ha informado la agencia palestina Sanad, que también ha cifrado en más de diez los heridos, entre los cuales habría varios con lesiones graves.

Se trata de un nuevo ataque israelí perpetrado pese al alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, día desde el que han muerto 641 palestinos y más de 1.700 han resultado heridos, según los datos difundidos esta mañana por el Ministerio de Salud gazatí, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En total, el balance de víctimas de la cartera desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2024, es de 72.126 muertos y 171.809 heridos.