Al menos tres muertos en el Kurdistán iraquí por ataques atribuidos a Irán pese al alto el fuego

Funeral de la combatiente kurda Ghazal Molan en el Kurdistán iraquí - Europa Press/Contacto/Adryel Talamantes

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) ha denunciado este viernes que pese al alto el fuego tres personas han muerto por ataques en la provincia de Erbil atribuidos a Irán, país que en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado mes de febrero ha atacado intereses estadounidenses en la región.

El partido ha informado en redes sociales de que dos combatientes mujeres han muerto tras un ataque contra una unidad de las fuerzas peshmerga en las montañas que ha dejado varios heridos más. Asimismo, en otro ataque ha muerto un padre y su hijo ha resultado herido.

Un miembro destacado del PDKI, Kawa Bahrami, ha informado a la cadena Rudaw de que el ataque con misiles en el que han muerto las dos mujeres ha tenido como objetivo la sede de la formación en el subdistrito de Sidakan, al noreste de Erbil, mientras que el otro ataque con drones ha sido registrado en el campamento de Jezhnikan, cerca del distrito de Bahrka, también en Erbil.

Esto se produce después de que en la tarde de este miércoles, varios drones iraníes atacaran un campamento civil perteneciente al PDKI en las cercanías de Degala, mientras que el día anterior se registraron impactos de drones en Koya, Solimania, y otras posiciones en las zonas de Jalifan y Rawandiz. Estos ataques se cobraron la vida de la combatiente peshmerga Ghazal Mawlan, según el PDKI.

Tanto Irán como las milicias iraquíes proiraníes han atacado territorio del Kurdistán iraquí en el marco de los ataques en represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel pese al alto el fuego de dos semanas.