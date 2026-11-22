Archivo - Protestas con fuego en Indonesia - Hariandi Hafid / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han fallecido y más de una treintena continúan desaparecidas tras declararse un incendio en una fábrica de caramelos situada en la provincia indonesia de Banten, en el oeste del país, según han informado este domingo los servicios de rescate en declaraciones recogidas por la agencia Antara.

El fuego se habría originado a última hora de la tarde del sábado en las instalaciones de la empresa PT Fonusa Agung Mulia, ubicada en un polígono industrial, de acuerdo con el informe operativo que ha facilitado la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia.

Los equipos de emergencia y los bomberos han trabajado durante toda la noche para sofocar las llamas y enfriar la estructura del almacén antes de que los rescatistas pudieran acceder al interior de forma segura para localizar a los trabajadores atrapados.

Según ha explicado el responsable de los servicios de emergencia, en el dispositivo han participado varias dotaciones de bomberos de la zona, mientras que testigos presenciales han apuntado a que las llamas se desataron tras registrarse varios cortes en el suministro eléctrico que dieron paso a una densa columna de humo.

Las autoridades indonesias mantienen abiertas las labores de búsqueda y evaluación estructural del inmueble afectado, mientras investigan las causas exactas del siniestro.