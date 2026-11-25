MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y más de una veintena continúan desaparecidas por las fuertes inundaciones que han afectado a una mina de Pongkor, en la provincia de Java Occidental, en Indonesia, donde decenas de trabajadores siguen atrapados.

Las autoridades del país asiático han indicado que los mineros llevan atrapados desde el lunes en la mina, de unos 100 metros de profundidad, a raíz de las precipitaciones que se han ido produciendo durante los últimos días y que han bloqueado los accesos de entrada y salida.

Dichos accesos son estrechos y el terreno es resbaladizo, además de encontrarse a oscuras, tal y como han afirmado los equipos de búsqueda y rescate, que apuntan a un pozo muy profundo, un asunto crucial a la hora de determinar cómo se desarrollarán las operaciones de búsqueda.

Los tres cuerpos sin vida han sido recuperados entre las 12.00 y las 14.00 horas (hora local), aproximadamente. Los tres fueron recuperados de un primer pozo a una profundidad de entre 30 y 40 metros, mientras que los fallecimientos han sido confirmados posteriormente.

Las fuerzas de seguridad han confirmado que se está bombeando el agua fuera de la mina para facilitar las labores de búsqueda y rescate del resto de mineros afectados.