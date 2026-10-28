Al menos tres muertos y miles de evacuados por el paso de un ciclón por el este de India

Imagen de archivo de las lluvias en India. - Diptendu Dutta / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han informado este miércoles de que al menos tres personas han muerto y más de 180.000 han sido evacuadas por el paso del ciclón 'Arnab' por el estado de Andhra Pradesh, en este del país, donde se ha registrado fuertes ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros por hora.

El Departamento de Meteorología de India ha indicado que se trata de un fenómeno meteorológico "severo" y ha señalado que decenas de viviendas se han visto dañadas, así como numerosos cultivos, que han quedado destruidos, especialmente en la zona de la bahía de Bengala.

El estado de Andhra Pradesh ha sido el más afectado y, tal y como ha confirmado el jefe de la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres Naturales, Narendra Bundela, que ha lamentado la pérdida de vidas humanas. Así, ha especificado que de momento 180 viviendas han quedado completamente destruidas.

Las autoridades han explicado, además, que dos de las muertes han sido provocadas por la caída de árboles, aunque se prevé que el ciclón vaya perdiendo fuerza a medida que avanza hacia el interior.

Además, varios colegios han tenido que cerrar sus puertas en el país, donde también se ha visto afectado el tráfico aéreo y ferroviario.