Al menos tres muertos por un nuevo ataque contra una mezquita en el noroeste de Irán

Imagen de archivo de una bandera de Irán. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este martes en un nuevo ataque achacado a Estados Unidos e Israel contra la mezquita de Huseiniye Azam, un famoso templo musulmán situado en la ciudad de Zanyán, en el noroeste del país.

Fuentes cercanas al asunto han informado a la agencia de noticias iraní ISNA de que tres personas han fallecido como resultado del "ataque del régimen sionista-estadounidense contra un recinto administrativo de la mezquita".

Los equipos de emergencias iraníes han trasladado, además, a doce heridos a varios hospitales de la zona a medida que continúa la operación de búsqueda y rescate de posibles fallecidos y heridos.

Este mismo martes, el Ejército de Israel ha indicado que ha "completado otra oleada de ataques contra infraestructura del régimen iraní" en la capital del país, Teherán, donde se han registrado varios cortes del suministro eléctrico, si bien de momento se desconoce si hay víctimas o heridos.

Asimismo, se han registrado ataques contra "zonas militares" de la provincia de Isfahán, en el centro del país, tal y como han informado las autoridades locales a la agencia de noticias Fars.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.