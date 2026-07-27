Al menos tres muertos en nuevos ataques de Israel contra la Franja de Gaza

Imagen de archivo de un hombre ciculando en una motocicleta en Gaza. - Belal Osama/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este lunes de que al menos tres palestinos han muerto y otros 12 han resultado heridos en ataques perpetrados por el Ejército de Israel durante el último día.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que ya son 1.203 los muertos y 3.900 los heridos a causa de ataques perpetrados desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

En este sentido, ha señalado que durante este tiempo se han recuperado 803 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, actualmente posicionadas en la conocida como 'línea amarilla', que ocupa más de la mitad de Gaza.

En total, la cifra de fallecidos y heridos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial israelí-- es de 73.329 y 174.009, respectivamente.

No obstante, las autoridades lamentan que aún hay cadáveres tirados en las calles y bajo los escombros en lugares a los que es imposible acceder, por lo que la cifra podría seguir aumentando.