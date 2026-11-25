Un joven palestino observa daños en un edificio atacado por Israel en la ciudad de Gaza - Rizek Abdeljawad / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y varias han resultado heridas a causa de un nuevo bombardeo del Ejército israelí contra un barrio situado en el este de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde hace más de un año.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tres palestinos han fallecido tras un ataque con drones perpetrado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dirigido contra las inmediaciones de la clínica Al Hurriya (Libertad, en árabe), un centro de atención primaria situado en el barrio de Tuffa, sin que las FDI se hayan pronunciado al respecto hasta el momento.

Las autoridades de la Franja de Gaza cifraron el lunes en cerca de 1.680 los palestinos muertos a causa de estos ataques pese al acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, enmarcado en el pacto aceptado por Israel y Hamás para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

Asimismo, destacaron que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.715 muertos y 176.139 heridos.