Merkel considera que el acuerdo del Brexit es "una obra de arte diplomática"

Publicado 25/11/2018 14:08:32 CET

BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La canciller alemana, Angela Merkel, ha afirmado que el Tratado de Salida de Reino Unido de la UE es "una obra de arte diplomática", aunque ha reconocido que el Brexit le provoca "sentimientos ambivalentes" ante esta "trágica y triste situación".

"Es un día histórico que me provoca sentimientos muy ambivalentes (...). Es una pena que Reino Unido salga de la UE después de 45 años, pero evidentemente tenemos que respetar lo que votó el pueblo británico", ha afirmado Merkel tras la cumbre extraordinaria de este domingo en Bruselas.

"En ese sentido es bueno que hayamos podido alcanzar un pacto para el acuerdo de retirada y una declaración política sobre las relaciones de futuro con Reino Unido", ha añadido.

En cuanto a la posibilidad de que el acuerdo no sea ratificado en el Parlamento británico, Merkel no ha querido implicarse. "Es una pregunta especulativa que no puedo responder. Nos hemos comprometido a hacer algo en una situación muy difícil y creo que Theresa May, como primera ministra británica, hará todo lo que pueda para cumplir con su parte, así que estamos concentrados en culminar el trayecto que nos hemos propuesto para nosotros mismos", ha apuntado.

Merkel ha reconocido la dificultad de las negociaciones para llegar al punto actual y ha destacado que "el lema debe ser 'si hay voluntad, hay una forma'".