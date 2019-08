Merkel desea reunirse con Boris Johnson para mantener conversaciones sobre el Brexit

Publicado 16/08/2019 15:45:05 CET

BERLÍN, 16 Ago. (DPA/EP) -

La canciller alemana, Angela Merkel, ha expresado su deseo de mantener un encuentro en persona con el primer ministro británico, Boris Johnson, para conocer de primera mano los planes del nuevo mandatario, que tiene decidido abandonar con o sin acuerdo la Unión Europea el 31 de octubre.

El encuentro tendría lugar "en próximas fechas", según ha explicado el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, sin dar fechas. El Gobierno británico tampoco ha precisado cuándo podría tener lugar esta hipotética reunión.

Sin embargo, ambos líderes se verán las caras a partir del próximo 24 de agosto en la localidad francesa de Biarritz con motivo de la cumbre del G7. Queda por confirmar, no obstante, si harán un hueco en sus respectivas agendas para entablar un encuentro privado.

Johnson ha recalcado esta semana que su primera opción para el 'Brexit' sigue siendo la de conseguir un nuevo acuerdo que permita un divorcio con garantías, si bien ha dejado claro que el 31 de octubre habrá ruptura con la UE "sean cuales sean las circunstancias".

Un portavoz de Downing Street ha salido al paso de los últimos movimientos dados por el Gobierno y que evidencian preparativos para un Brexit duro y ha señalado que Johnson quiere que Reino Unido salga de la UE con un acuerdo de por medio.

Pese a las negativas de los principales líderes europeos, que sostienen que el acuerdo de retirada que está ahora mismo sobre la mesa es el único posible, el nuevo 'premier' británico no tira la toalla. En caso de que no haya avances, no obstante, Reino Unido saldrá de la UE "sin peros que valgan", según un portavoz citado por la agencia Reuters.