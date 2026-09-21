Merz acelera una ley para prohibir las expropiaciones tras la victoria de La Izquierda en Berlín

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz (archivo) - Robert Michael/dpa - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este lunes su intención de dar un nuevo impulso a una ley a nivel federal que prohíba las expropiaciones de inmuebles después de que el partido La Izquierda ganara las elecciones en la ciudad-estado de Berlín con la promesa de expropiar a las grandes empresas propietarias de viviendas.

"Alemania tiene que dejar claro a los inversores internacionales que la propiedad privada no se expropia. Los primeros borradores están siendo ya trabajados por los ministerios de Justicia e Interior", ha explicado Merz en rueda de prensa desde Berlín. La decisión final sobre la ley se tomará "relativamente rápido", ha augurado.

La Unión Demócrata Crisitana (CDU) de Merz y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) que apoya su Gobierno acordaron en julio impulsar una ley federal que impida las nacionalizaciones a nivel estatal de las viviendas privadas alquiladas.

"Al final no van a poder permitírselo", ha afirmado Merz, "pero el mensaje que envían tales iniciativas tanto a nivel nacional como internacional ha sido tan devastador que es necesario aclarar por ley que esta práctica es inaceptable".

En cuanto al resultado de las elecciones en Berlín, Merz ha afirmado que más del 40% han votado opciones "destructivas", "que cuestionan nuestro sistema político parlamentario y que intentan ganarse a la gente con soluciones radicales y simplistas".

Mientras, desde La Izquierda insisten en su intención de expropiar a empresas de alquiler apelando al referéndum de 2021 en el que la mayoría de berlineses apoyaron la socialización de las grandes empresas tenedoras de vivienda.

La iniciativa implicaría la nacionalización de más de 240.000 viviendas, con lo que el gobierno estatal pasaría de tener el 20% a más del 30% del parque de viviendas de la capital alemana. Actualmente los alquileres públicos son sensiblemente inferiores a los que se pagan a las grandes empresas propietarias.

En las elecciones al parlamento de la ciudad-estado de Berlín celebradas el domingo La Izquierda ha sido el partido más votado (25,7%), seguido de la CDU (18,8), AfD (16,3%), Los Verdes (14,3%) y SPD (12,1%). Con estos resultados, La Izquierda podría gobernar con los ecologistas y el apoyo del SPD. La alternativa sería una coalición entre CDU, SPD y Los Verdes.