Merz aclara que el retorno del 80% de los sirios que residen en Alemania fue una propuesta de Al Shara

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

BERLÍN 31 Mar. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha aclarado este martes que el objetivo de que el 80% de los ciudadanos sirios que residen en Alemania regresen a su país de origen fue una propuesta por parte del presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, durante su visita oficial a la capital, Berlín.

"Hemos tomado nota de esta cifra, pero somos conscientes de la magnitud de la tarea", ha señalado la oficina del canciller alemán tras una lluvia de críticas por parte de todo el espectro político a raíz de la visita del presidente de transición sirio.

Merz ha tenido que salir al paso de las críticas este martes después de que expertos hayan apuntado a que devolver a su país de origen a cientos de miles de sirios que viven en Alemania en un plazo tan corto de tiempo sería extremadamente complicado.

"A lo largo de los próximos tres años, ese fue el deseo de Al Shara, el 80% de los sirios que están actualmente en Alemania deberían regresar a su patria", expresó en una rueda de prensa junto al presidente de transición sirio recogida por su oficina.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ya se mostró escéptico en noviembre de 2025 ante el "retorno voluntario u obligatorio" de los ciudadanos sirios dada la magnitud de la destrucción en el país tras visitar Harasta, un suburbio de Damasco aún gravemente afectado por los estragos de la guerra.

Wadephul también ve con recelo las políticas aplicadas por el nuevo gobierno sirio con respecto a la diversidad étnica, especialmente para las minorías cristianas, alauitas y kurdas y teniendo en cuenta además de que hay acusaciones en su contra de incitación y participación en crímenes en la gobernación de Sueida.

La visita del exlíder yihadista vino acompañada de protestas por parte de la comunidad siria, tanto a favor como en contra. Alrededor de 900.000 ciudadanos sirios viven en el país europeo, buena parte de ellos trabajadores cualificados, incluyendo médicos.