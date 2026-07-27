Merz afirma que el ataque al Orgullo en Berlín no fue "al azar" y pide ir más allá de las declaraciones

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante una rueda de prensa en Berlín. - Europa Press/Contacto/Frederic Kern

BERLÍN 27 Jul. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este lunes que el ataque al Orgullo en Berlín no fue "al azar" y ha pedido ir más allá de las declaraciones de condena, tras el atropello masivo que se saldó con una persona muerta y casi una treintena de heridos.

"Está claro que no podemos limitarnos solo a declaraciones. Tendremos que reaccionar con prudencia, pero también con determinación", ha afirmado el líder germano en declaraciones desde Berlín, tras preguntarse si el atentado podría haberse evitado.

En todo caso, ha incidido en que "el objetivo del ataque no fue elegido al azar" y no se limita a una agresión a la comunidad LGTBI. "Fue un ataque contra nuestra libertad, fue un ataque contra nuestra sociedad libre. Fue un ataque contra nuestra libertad y nuestro liberalismo", ha denunciado.

Merz ha avanzado así que el Ejecutivo alemán tomará medidas para "proteger y defender la libertad, apertura y liberalismo" de la sociedad germana.

Asimismo, este lunes el alcalde de Berlín, Kai Wegner, ha informado de que la mujer que murió en el presunto ataque islamista es un ciudadana polaca que estaba de visita en Berlín con su hija.

La Policía de la capital alemana anunció este domingo que abatió a tiros al sospechoso del atropello durante las fiestas del Orgullo en Berlín, después de que se dirigiera a los agentes con un "arma punzante en las manos".

La investigación apunta que una sola persona, el alemán Abdul B., de ascendencia libanesa y de 21 años de edad, realizó el ataque contra las celebraciones del Orgullo. El sospechoso tenía presunto interés en mantener filiación con la organización yihadista Estado Islámico.