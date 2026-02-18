Merz apoya la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años en Alemania

Archivo - El canciller de Alemania, Friedrich Merz, durante una rueda de prensa en Berlín en diciembre de 2025 (archivo) - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BERLÍN 18 Feb. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se ha mostrado este miércoles a favor de prohibir el uso de las redes sociales para los menores de 16 años de edad, tras una propuesta hecha por su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), en este sentido.

"Si los niños de catorce años pasan actualmente hasta cinco horas o más frente a la pantalla cada día, si toda su socialización se lleva solo a través de este medio, no debemos sorprendernos de los déficits de personalidad y los problemas de comportamiento social de los jóvenes", ha señalado en el podcast 'Machtwechsel', centrado en la política alemana.

Está previsto que los participantes en el congreso nacional de la CDU, que se celebrará este viernes, discutan una moción en la que se recomienda fijar una edad mínima de 16 años para el uso de las redes sociales como Instagram, Tiktok y Facebook, que iría "acompañada de una verificación obligatoria de edad", según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

El Partido Socialdemócrata (SPD), socio de la actual coalición gubernamental con la coalición conservadora CDU/CSU, también propuso recientemente un modelo para regular el uso de las redes sociales para los menores de edad. En un sistema escalonado por edades, se prevé una prohibición total de uso para los menores de catorce años.

Merz ha mostrado su simpatía hacia ambos modelos, si bien ha mostrado cautela ante cualquier tipo de prohibición. "En el fondo, debe prevalecer cómo se protege a los niños en una edad en la que también deben tener tiempo para jugar, aprender y concentrarse en la escuela", ha sostenido.

En este sentido, el canciller alemán ha dicho estar a favor de que los niños deben aprender a manejar los medios electrónicos en la escuela, pero ha rechazado el argumento de que "se les debe enseñar para que así puedan usarlos". "Entonces también habría que darles alcohol en la escuela primaria para que se acostumbren", ha zanjado.

Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años a raíz de una ley presentada por el Gobierno del primer ministro, Anthony Albanese, y respaldada por el Parlamento con el objetivo de mejorar el bienestar psicológico y social de los menores de edad.

La prohibición afecta al menos a diez plataformas de redes sociales y de streaming, entre las que se encuentran Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick. Así, pide a las mismas que adopten "medidas razonables" para evitar el acceso a menores de 16 años y amenaza con multas en caso contrario.