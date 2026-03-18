Merz asegura que habría desaconsejado a EEUU atacar Irán y lamenta la falta de un "plan convincente"

Archivo - El canciller de Alemania, Friedrich Merz. - Soeren Stache/dpa - Archivo

BERLÍN 18 Mar. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha asegurado este miércoles que habría recomendado a las autoridades de Estados Unidos no atacar Irán si hubiera sido consultado previamente antes del inicio de la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero.

Berlín sigue teniendo "muchas preguntas" sobre la estrategia detrás del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel, tal y como ha indicado Merz ante la Cámara Baja del Parlamento, el Bundestag, en Berlín. "Hasta la fecha, no existe ningún plan convincente sobre cómo podría tener éxito esta operación", ha sostenido.

"Washington no nos consultó y no consideró necesaria la ayuda europea", ha declarado Merz ante los diputados, al tiempo que ha endurecido su retórica al respecto a pesar de no haber condenado al principio los ataques de Israel y Estados Unidos, que se han saldado de momento con más 1.200 muertos en territorio iraní.

"Señoras y señores, habríamos desaconsejado emprender esta línea de acción tal y como se ha llevado a cabo", ha afirmado. "Compartimos objetivos importantes con Estados Unidos, pero no debemos ni vamos a rehuir decir con franqueza a nuestros socios en qué aspectos vemos las cosas de otra manera y dónde tenemos intereses distintos", ha insistido.

Merz también ha reiterado su negativa a enviar buques de guerra alemanes al estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera a los aliados de la OTAN que ayudaran a proteger el tráfico comercial en esta vía ante los ataques iraníes, que han provocado grandes subidas en los precios mundiales del petróleo.