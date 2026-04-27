Merz asegura que la paz en Ucrania "pasa por su entrada en la UE" y plantea que Kiev ceda territorios a Rusia

Archivo - Bandera de Ucrania - Robert Michael/dpa-Zentralbild/d - Archivo

MARSBERG (ALEMANIA), 27 (DPA/EP)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha asegurado este lunes que una mayor integración de Ucrania en la Unión Europea es un requisito fundamental para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, por lo que ha apuntado a que la paz "pasa por su entrada" en el bloque comunitario, incluso si pasa por ceder parte de los territorios ocupados.

"Es de esperar que, en algún momento, se firme un tratado de paz con Rusia. Entonces, es posible que una parte del territorio de Ucrania deje de ser ucraniano", ha señalado Merz durante un debate con estudiantes en la localidad de Marsberg, en el centro de Alemania.

En este sentido, Merz ha afirmado que todo apunta a que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tendrá entonces que allanar el camino "hacia Europa" para convencer a la población y lograr la mayoría a favor de ceder este territorio en un posible referéndum.

"La UE debe dar pasos hacia Ucrania que sean creíbles, irreversibles y que, en última instancia, conduzcan a la plena adhesión a la Unión Europea", ha incidido el canciller alemán, que ha propuesto recientemente que los representantes de Ucrania puedan participar, aunque sin derecho a voto, en las reuniones del Consejo Europeo, el Europarlamento o la Comisión.

Además, ha hecho hincapié en que Alemania "debe asumir un papel de liderazgo dentro de la UE" y ha recordado que el bloque cuenta con 100 millones de habitantes más que Estados Unidos. "Si nos unimos mejor y hacemos más cosas juntos, podríamos ser al menos tan fuertes como Estados Unidos", ha zanjado.